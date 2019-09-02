تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن دراسة كبرى : علامات “لا تمحى” تركها البشر قبل آلاف السنين كل الوطن الخارجية الفلسطينية تدين مصادرة إسرائيل أراضي في القدس كل الوطن البرلمان العربي يدعو هندوراس وناورو إلى مراجعة موقفهما بشأن الاعتراف بالقدس كل الوطن في زيارة خاصة : أمير الكويت يتوجه إلى أمريكا كل الوطن خادم الحرمين يستقبل رئيس إدارة مسلمي القوقاز كل الوطن الحريري : اطلب تدخلا أميركيا فرنسيا لوقف التصعيد جنوبا وماكرون تدخل لدى نتانياهو وواشنطن لأجل التهدئة كل الوطن داعياً لأهمية مضاعفة نشاط البحث العلمي : مدير الجامعة يلتقي أعضاء هيئة التدريس بكليات سكا كل الوطن محمد السعد: هل نجح الابتعاث في توطين التقنية وتعريب التعليم كل الوطن موضى الزهرانى: لا تخرجوهن من بيوتهن كل الوطن فهد الاحمرى:المعسل والشيشة خارج العمران وباء وحلول
» » في زيارة خاصة : أمير الكويت يتوجه إلى أمريكا

في زيارة خاصة : أمير الكويت يتوجه إلى أمريكا

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 1:35 مساءً
في زيارة خاصة : أمير الكويت يتوجه إلى أمريكا

كل الوطن- متابعات: توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين إلى الولايات المتحدة الامريكية في زيارة خاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” اليوم أن الصباح سوف يجري مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم 12 سبتمبر الجاري.

ويرافق الشيخ صباح نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكان في وداع الأمير على أرض المطار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

رابط مختصر
2019-09-02 2019-09-02
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1