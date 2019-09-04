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إسرائيل تنشر فيديو “محذوف” لحسن نصرالله “يتوسل” وكيف أنكر جميل السعودية والخليج

كل الوطن1آخر تحديث : الأربعاء 4 سبتمبر 2019 - 2:46 مساءً
إسرائيل تنشر فيديو “محذوف” لحسن نصرالله “يتوسل” وكيف أنكر جميل السعودية والخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت صفحه إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو سابق للأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله “يتوسل” فيه للحكومات العربية العام 2006.

كلام معسول لا ينطلي على احد.مقطع حذفته قناة المنار في ٢٠٠٦ . يتوسل من الحكومات العربية السعي لوقف الحرب بعد أن انزلت ضربة قوية ندم عليها. بذلت جهداً لإيقاف الحرب، وساهمت دول الخليج بإعمار لكنه أنكر الجميل.

فيديو مُضمّن

وقالت الصفحة في تعليق على مقطع الفيديو: “كلام معسول لا ينطلي على أحد. مقطع حذفته قناة المنار في ٢٠٠٦.. نصرالله يتوسل من الحكومات العربية السعي لوقف الحرب بعد أن انزلت #إسرائيل ضربة قوية ندم عليها. بذلت السعودية جهداً لإيقاف الحرب، وساهمت دول الخليج بإعمار لبنان لكنه أنكر الجميل”.

وقال نصرالله في مقطع الفيديو: “فيما يتعلق بالحكومات والأنظمة، فنحن لم نطلب من أحد منهم أن يقاتل معنا ولا حتى أن يدافع عنا وكل ما طلبناه ألا يشكلوا غطاء للعدوان على بلدنا وشعبنا فقط وفقط، مع أنهم يستطيعون فعل الكثير للبنان وفي الحد الأدنى أن يوظفوا كل إمكانياتهم وطاقاتهم وصداقاتهم لوقف العدوان ليس أكثر..”

وأضاف: “وفي كل الأحوال عندما يحصل أي تحول إيجابي في موقف أي دولة عربية تجاه لبنان وتتقدم هذه الدولة لمساعدته ودعمه وتبذل جهودها لوقف الحرب عليه فإننا نتلقى ذلك بكل محبة وشكر وتقدير، نحن لا نبحث عن خصومات أو عداوات نحن طلاب وحدة وألفة وتعاون وتضامن وكل ما نريده هو الخير والعزة لوطننا وأمتنا..”

حزب الله أكبر ذراع إرهابية تسخرها طهران لإشعال الفتنة والحروب، وبواسطة حزب الله تعرض لبنان للخطر وتورّطه دون طائل. تصعيد على الحدود مع اسرائيل يستهدف خدمة إيران التي تئن من وطأة العقوبات الاقتصادية. هكذا يحتجز نصرالله الشعب اللبناني المسالم رهينة ويتحكم بمصيره

فيديو مُضمّن

وفي تغريدة منفصلة نشرت إسرائيل بالعربية مقطع فيديو يوضح كيف تسخر إيران حزب الله في المنطقة، قائلة في تعليق: “حزب الله أكبر ذراع إرهابية تسخرها طهران لإشعال الفتنة والحروب، وبواسطة حزب الله تعرض إيران لبنان للخطر وتورّطه دون طائل. تصعيد حزب الله على الحدود مع اسرائيل يستهدف خدمة إيران التي تئن من وطأة العقوبات الاقتصادية. هكذا يحتجز نصرالله الشعب اللبناني المسالم رهينة ويتحكم بمصيره”.

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2019-09-04 2019-09-04
عربي ودولي
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