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إحباط محاولات تهريب ما يقارب 33 مليون قرص “إمفيتامين”

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 4 سبتمبر 2019 - 3:00 مساءً
إحباط محاولات تهريب ما يقارب 33 مليون قرص “إمفيتامين”

كل الوطن – واس: كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت -بتوفيق الله – عن إحباط محاولات تهريب ما مجموعه (32.758.898) اثنان وثلاثون مليوناً وسبعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانية وتسعون قرص “إمفيتامين” خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة من عام 1440هـ .

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أن عملية إحباط تلك المحاولة جاءت بعد توفر معلومات عن مخطط لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة، واتخاذ التدابير الأمنية، لاستباق محاولات هذه العصابات لتهريب المواد المخدرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة بالدول التي أكدت مصادر المعلومات استخدام أراضيها في عمليات التهريب، حيث أسفرت الجهود المشتركة لمتابعة ورصد المواد المخدرة عن التالي: –

1 ـ ضبط (18.787.898) ثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وسبعة وثمانين ألفاً وثمانمائة وثمانية وتسعين قرص “إمفيتامين” خلال شهر رمضان، بعد وصولها إلى المملكة، والقبض على المتورطين في التخطيط لها واستقبالها وعددهم (15) خمسة عشر متهماً بينهم ستة سعوديين وأربعة من الجنسية التركية واثنان من الجنسية الباكستانية واثنان من الجنسية الأردنية ،ومتهم واحد من الجنسية السورية .

2 ـ ضبط (10.971.000) عشرة ملايين وتسعمائة وواحد وسبعين ألف قرص “إمفيتامين”، كانت في طريقها إلى المملكة خلال شهر شوال، وذلك بميناء دولة شقيقة.

3 ـ ضبط (3.000.000) ثلاثة ملايين قرص “إمفيتامين”، كانت في طريقها إلى المملكة خلال شهر ذي القعدة، وذلك بميناء دولة صديقة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد حرصها على التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة بجميع الوسائل، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة كافة ، واستباق محاولات هذه الشبكات الإجرامية باستهداف شباب الوطن بسمومها وإحباطها وتعقب المتورطين فيها.

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2019-09-04 2019-09-04
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