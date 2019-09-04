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ضبط مواطنين انتزعا جهاز صراف آلي في تنومة

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 4 سبتمبر 2019 - 3:15 مساءً
ضبط مواطنين انتزعا جهاز صراف آلي في تنومة

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، بأنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل، والذي يظهر فيه تعرض جهاز صراف آلي للسرقة بعد انتزاعه من موقعه، فقد باشرت شرطة محافظة تنومة صباح يوم الجمعة 29/12/1440هـ بلاغا عن تعرض جهاز صرف آلي للسرقة، وأسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ونتائج التحريات عن القبض على المتهمين بارتكابها، مواطنين اثنين في العقد الثالث من العمر، وضبط المبالغ المالية المسروقة والمركبة المستخدمة بالجريمة في حوزتهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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2019-09-04 2019-09-04
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