تعليم الرياض يؤكد على المدارس توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات

كل الوطن – الرياض: وجهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض المكاتب والمعاهد والمدارس الحكومية والأهلية والأجنبية التابعة لها باستثمار وتفعيل الأسبوع التمهيدي في إرشاد المستجدين والمستجدات بجوانب السلامة ورفع مستوى الوعي بها.

وشددت الإدارة في تعميم لها وجهته للمدارس على ضرورة الحرص على نشر ثقافة السلامة بين الطلاب والطالبات، من خلال الأنشطة والفعاليات، التي تحقق أهداف وزارة التعليم في توفير بيئة تعليمية آمنة، وتعزيز سلوكيات السلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

والتأكد من وسائل الإنذار والإطفاء، ومخارج الطوارئ وممرات الهروب ونقاط التجمع، وتوعية الدارسين بمواقع الخطر في المبنى المدرسي (إن وجدت) مع سرعة معالجتها بالتواصل مع الصيانة والجهات المختصة، والتعريف بأعضاء لجنة السلامة والطوارئ، وبيان مهام كل مجموعة من اللجان التنفيذية لخطط الإخلاء.

وأهابت الإدارة بتقديم توجيهات عامة بالسلامة، كأهمية المحافظة على وسائل السلامة والحماية وكيفية التعامل مع المخاطر وعدم الهلع وآثاره، إضافة إلى تنظيم مسابقات متنوعة حول السلامة والإسعافات الأولية والإخلاء والإطفاء، وتنفيذ فرضيات إخلاء في الأسبوع التمهيدي وتدريب الطلاب والطالبات، وإشراك جميع منسوبي المدرسة في ذلك.