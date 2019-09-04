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الرميان: سأعمل على ضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية وتمهيد الطرح العام لأرامكو

كل الوطن1آخر تحديث : الأربعاء 4 سبتمبر 2019 - 8:26 مساءً
الرميان: سأعمل على ضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية وتمهيد الطرح العام لأرامكو

الرياض- واس: رفع محافظ صندوق الاستثمارات العامة، الأستاذ ياسر الرميان، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

وقال “أسأل الله العلي القدير التوفيق والنجاح وأن يعيننا لنكون على قدر هذه الثقة الملكية الغالية لتحقيق ما تصبو إليه قيادتنا الحكيمة من خير ورخاء للوطن والمواطنين، وأن يُديم على المملكة أمنها واستقرارها “، وأضاف “سأعمل مع زملائي في مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية على ضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والفاعلية، والعمل كذلك مع مختلف الوزارات المحلية والجهات العالمية ذات الصلة تمهيداً للطرح العام للشركة، وتحقيقاً لنتائج رؤية المملكة 2030م”.

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2019-09-04 2019-09-04
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