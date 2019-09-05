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بالفيديو: الحقيقة الكاملة وراء مرض ريهام سعيد

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 5 سبتمبر 2019 - 2:40 صباحًا
بالفيديو: الحقيقة الكاملة وراء مرض ريهام سعيد

قال د.حسام فوده، أستاذ ورئيس وحدة جراحة التجميل والأنف بجامعة الإسكندرية، إنه ظهر من الزيارة الأولى للإعلامية ريهام سعيد في العيادة، احمرار كبير في الأنف، الذي يستدعي إجراء بعض الكشوف والجراحات لتبين وضعها الصحي الحقيقي، مشيرا  إلى أن الأنف كان ممتلئًا بكمية كبيرة من الصديد، الذي مثل خطرا داهما على حياتها.

وأضاف فوده، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية “ريهام سعيد” في برنامج “صبايا” المذاع على قناة الحياة، اليوم الأحد، أن تلك الكشوف الأولية الصادمة أكدت إصابتها بالتهاب صديدي في الأنف، مما دفعه إلى إخضاعها لجرعة من المضادة الحيوي لإيقاف ذلك الالتهاب والصديد الشديد، ولكنها لم تكن كافية وأصيبت بالتهاب آخر دفعها لدخول غرفة العمليات على الفور.

وتابع: “ريهام سعيد أوقفت العلاج لفترة من الوقت حتى تتمكن من إذاعة حلقة خاصة من برنامجها “صبايا” حول كأس الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أن حالة ريهام كانت خطيرة للغاية ما كان يتطلب عملية جراحية لإزالة غضاريف الأنف بشكل كامل، مما يشوه شكل الوجه تماما، حيث كان من الصعب مصارحتها بحالتها الصحية.

وأوضح فوده، أنهم قاموا بالفعل بتلك العملية الجراحية الخطيرة، وجازفوا بتركيب غضاريف مماثلة من الأذنين بدلًا من غضاريف الأنف التي أزيلت تماما خلال العملية لافتا إلى أن تلك الخطوة مثلت خطرا على حياتها، نظرًا لاحتمالية تعرضها للإصابة مرة أخرى، حيث لم يتعدَ احتمال بقائها على الحياة أكثر من 1%.

المصدر: المصريون

بالفيديو: الحقيقة الكاملة وراء مرض ريهام سعيد
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2019-09-05 2019-09-05
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