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بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم 100 مركب بميناء إماراتي

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 5 سبتمبر 2019 - 2:44 صباحًا
بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم 100 مركب بميناء إماراتي

شهد ميناء الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة كارثة عندما اشتعل حريق ضخم تسبب فى التهام 100 مركب.

وذكرت صحيفة “الإمارات اليوم” أن حريقا نشب مساء الثلاثاء في مركب خشبي مخصص للنقل البحري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق تسبب في احتراق وتلف أكثر من 100 مركبة متنوعة، ولفتت إلى أن فرق إدارة الدفاع المدني في إمارة الشارقة تمكنت من إخماد الحريق دون تسجيل أية إصابات.

وقالت الصحيفة إن عمليات التبريد استمرت لساعات، وتم إحالة موضوع الحريق للشرطة لمعرفة أسباب الحريق.

وكالات

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2019-09-05
جرائم وحوادث
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