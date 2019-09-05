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أمريكا… ضحايا إعصار”دوريان” بجرز الباهاما يرتفع إلى 20 شخصا( فيديو)

كل الوطن1آخر تحديث : الخميس 5 سبتمبر 2019 - 12:45 مساءً
أمريكا… ضحايا إعصار”دوريان” بجرز الباهاما يرتفع إلى 20 شخصا( فيديو)

كل الوطن- وكالات: ارتفع عدد ضحايا إعصار “دوريان” الذي اجتاح جزر الباهاما يوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول إلى 20 شخصا، وفق ما نقلته صحيفة “ميامي هيرالد” الأمريكية نقلا عن وزير الصحة الأمريكي دوان ساندز.

واشنطن – سبوتنيك. وبحسب الصحيفة، عدد الضحايا يتزايد مع رفع الأنقاض.

هذا وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل خمسة أشخاص.

وضرب إعصار دوريان  وفق سبتونيك عربى في وقت سابق ساحل جزيرة أباكو، الواقعة في الجزء الشمالي من أرخبيل جزر البهاما.

ويقترب إعصار “دوريان” من ولاية فلوريدا بعد إلحاقه أضرارا كبيرة في البهاما.

وسبب الإعصار دوريان دمارا هائلا في جزر الباهاما وتأهب مسؤولو الإغاثة يوم الثلاثاء لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف.

وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان ومباني مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب. واقتلعت الجدران أو الأسقف جزئيا في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل.

وبينما تراجعت شدة الإعصار دوريان إلى الفئة الثانية، فقد اتسع نطاقه وزادت سرعته يوم الثلاثاء. وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه سيكون “قريبا بشكل خطر” من الساحل الشرقي لفلوريدا في الساعات الست والثلاثين القادمة، حيث صدرت أوامر بإجلاء أكثر من مليون شخص.

ومع تعطل الهواتف -بما في ذلك خطوط الطوارئ- في جزيرتي أباكو والباهاما الكبرى وضع السكان قوائم لذويهم المفقودين على منصات التواصل الاجتماعي.

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2019-09-05
عربي ودولي
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