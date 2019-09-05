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ترامب لا يستبعد عقد لقاء مع روحاني ..”على هامش دورة الجمعية العامة للامم المتحدة”

كل الوطن1آخر تحديث : الخميس 5 سبتمبر 2019 - 12:52 مساءً
ترامب لا يستبعد عقد لقاء مع روحاني ..”على هامش دورة الجمعية العامة للامم المتحدة”

كل الوطن- متابعات- وكالات “صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه لا يستبعد عقد لقاء مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب خلال لقاء صحفي، رداً على سؤال بهذا الشأن: “كل شيء ممكن”.

ومن المقرر أن يتحدث ترامب في اليوم الأول من دورة الجمعية، في 24 سبتمبر/ أيلول، فيما سيأتي خطاب روحاني في 25 من الشهر نفسه، بعد خطاب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.وفق  وكالة”سبتونيك عربى”

ومن المتوقع أن يشارك في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكثر من 100 رئيس، وحوالي 80 من رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية، كما سيلقي الضيوف كلماتهم كجزء من المناقشة العامة في الفترة الممتدة من 24 إلى 30 سبتمبر/ سبتمبر. وسيمثل روسيا وزير الخارجية، سيرغي لافروف.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رفضه شروط طهران لبدء المفاوضات المباشرة بين البلدين.

وقال ترامب للصحفيين:

يريدون المفاوضات ويريدون التوصل إلى صفقة، ولدى إيران إمكانيات هائلة، وواشنطن لا تسعى لتغيير النظام.

ورداً على سؤال صحفي، كيف يقيم طلب إيران من الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق نووي لبدء المفاوضات، أجاب ترامب إن الإيرانيين يتحدثون عن رفع العقوبات، “يقولون إنهم لن يبدأوا المفاوضات حتى نقوم بعدد من الأمور، مثل رفع العقوبات، لكن هذا لن يحدث”.

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2019-09-05 2019-09-05
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