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اعصار «دوريان» يستعيد قوته إلى الفئة الثالثة

كل الوطن1آخر تحديث : الخميس 5 سبتمبر 2019 - 1:02 مساءً
اعصار «دوريان» يستعيد قوته إلى الفئة الثالثة

واشنطن – د ب أ : ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الإعصار دوريان استعاد قوته وأصبح إعصارا من الفئة الثالثة.

وأضاف المركز أن أقصى سرعة للرياح المصاحبة للإعصار بلغت185 كيلومترا في الساعة>

وتخطى دوريان الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية ويتوقع أن يواصل مساره شمالا بالتوازي مع الخط الساحلي لجورجيا خلال الساعات القادمة.

وتنفس سكان فلوريدا الصعداء الأربعاء حيث تفادت ولايتهم أضرارا كبيرة نتيجة الإعصار الذي ضرب ساحل الولاية بعدما خلف دمارا في جزر البهاما.

ويتوقع أن تتحرك عين العاصفة بعد ذلك بالقرب من ساحل ساوث كارولينا ونورث كارولينا من اليوم الخميس وحتى الجمعة.

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2019-09-05 2019-09-05
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