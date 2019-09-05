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جدة: القتل تعزيراً في مهرب كوكايين

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 5 سبتمبر 2019 - 5:49 مساءً
جدة: القتل تعزيراً في مهرب كوكايين

كل الوطن – واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الكوكائين المُخدّر في محافظة جدة , فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على المدعو / محمد عبدالله محمد آدم – نيجيري الجنسية – ، عند قيامه بتهريب كمية من الكوكائين المخدّر ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً , وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه .

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / محمد عبدالله محمد آدم ، اليوم الخميس 6 / 1 / 1441 هـ، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.

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2019-09-05
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