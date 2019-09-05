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معلمو الأردن ينهون وقفة احتجاجية للمطالبة بعلاوة مهنية

الاحتجاجات توزعت في مناطق مختلفة بالعاصمة عمان

كل الوطن1آخر تحديث : الخميس 5 سبتمبر 2019 - 6:31 مساءً
معلمو الأردن ينهون وقفة احتجاجية للمطالبة بعلاوة مهنية

عمان – وكالات: أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين، إنهاء وقفتها الإحتجاجية، التي بدأتها ظهر الخميس، للمطالبة بعلاوة مهنية مستحقة.

جاء ذلك وفق تصريح لمتحدث النقابة، نور الدين نديم، للأناضول.

وتوزعت الفعاليات الاحتجاجية في مناطق مختلفة بالعاصمة عمان؛ بسبب منع الأمن من وصولهم إلى المكان الرئيسي في منطقة الدوار الرابع، بالقرب من مقر الحكومة.

وشهدت الفعالية الرئيسية قرب مقر الحكومة، مشاركة واسعة من المعلمين والمعلمات، وسط تواجد أمني كثيف، وفق مراسل الأناضول.

وأطلق الأمن الغاز المسيل للدموع على صفوف المحتجين؛ لتفريقهم، إضافة إلى رش المياه عليهم، فضلا عن عمليات التدافع المستمرة، أثناء محاولة المشاركين الوصول إلى منطقة الدوار الرابع.

وكان الأمن الأردني أغلق صباح الخميس، عديد من الطرق داخل العاصمة عمان وفي مختلف المحافظات؛ لمنع وصول المحتجين إلى مكان الفعالية الرئيسي، قرب مقر الحكومة.

وعقب تعرض التجمع الرئيس للفض بالقوة، هتف المشاركون برحيل الحكومة، ووزير الداخلية سلامة حماد على وجه الخصوص، وحملوه مسؤولية إعطاء التعليمات للتعامل معهم بالقوة.

وتأتي الوقفة، بعد 4 أيام على بدء العام الدراسي الجديد في المملكة، والتي دعت لها نقابة المعلمين أواخر أغسطس/ آب الماضي، للمطالبة بعلاوة مهنية مستحقة نسبتها 50 بالمئة.

جدير بالذكر أن نقابة المعلمين في الأردن جرى تأسيسها 2011، وتضم 140 ألف معلم.

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2019-09-05
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