التصفيات المزدوجة : انتصارات ثمينة للأردن وسوريا وعمان وفلسطين

عمان – وكالات:فاز منتخب الأردن على مضيفه التايواني 2-1، وسوريا على مضيفتها الفيليبين 5-2، وعمان على مضيفتها الهند 2-1، وفلسطين على ضيفتها اوزبكستان 2-صفر اليوم في الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

في المباراة الأولى على ملعب تايوان البلدي، حسم الأردن النتيجة في الشوط الأول بتسجيله الهدفين عبر بهاء فيصل (19) وأحمد سمير (37)، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدف الشرف عبر تشي-هاو وين في الدقيقة 81.

وفي المباراة الثانية، قاد مهاجم الأهلي عمر السومة منتخب بلاده سوريا إلى فوز كبير على مضيفته نيبال 5-2. وسجل السومة هدفين في الدقيقتين 14 و55، فيما سجل خالد المبيض (30) وفراس الخطيب (48 من ركلة جزاء) ومحمود المواس (85) الأهداف الثلاثة الأخرى. وسجل خافيير باتينو (6) ومايك أوت (83) هدفي الفيليبين.

وتصدرت سوريا المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام جزر المالديف التي تغلبت على مضيفتها غوام بهدف وحيد سجله ابراهيم ماهوذي في الدقيقة 27. وتضم المجموعة أيضا المنتخب الصيني.

وفي المجموعة الرابعة، حقق المنتخب الفلسطيني فوزا غاليا على أوزبكستان 2-صفر على ملعب فيصل الحسيني. وتقدمت فلسطين في الدقيقة 60 عبر عدي الدباغ الذي تلقى كرة عرضية عند حافة المنطقة فهيأها لنفسه بصدره داخلها وسددها بيمناه على يمين الحارس الأوزبكي (60).

وحاولت أوزبكستان ومدربها الأرجنتيني هيكتور كوبر العودة في النتيجة لكن البديل إسلام البطران عمق جراحها بإضافته الهدف الثاني بارتماءة رأسية من مسافة قريبة (84). وتصدرت فلسطين المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين أمام اليمن العائد بنقطة ثمينة من سنغافورة بتعادله مع البلد المضيف بهدفين لعبد الواسع المطري (34) ومحسن محمد (45) مقابل هدفين لإحسان فاندي (27) وفارس رملي (51).

وتضم المجموعة أيضا السعودية التي تستهل مشوارها الثلاثاء المقبل بمواجهة مضيفها اليمني، فيما تلعب فلسطين مع مضيفتها سنغافورة. وقلبت عمان تخلفها أمام مضيفتها الهند بهدف لسونيل شهيتري (25) إلى فوز قاتل بهدفين لربيع المنذر (83 و90) ضمن المجموعة الخامسة. وتضم المجموعة أيضا بنغلادش وقطر وأفغانستان.

وفي المجموعة الثامنة، تعثر منتخب لبنان في باكورة مبارياته بسقوطه على أرض كوريا الشمالية صفر-2 في بيونغ يانغ. وسجل جونغ ايل-غوان هدفي الفوز (7 و56) على استاد كيم ايل سونغ أمام نحو 40 ألف متفرج بحسب الاتحاد الاسيوي للعبة.

ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الثماني وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022