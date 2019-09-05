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هذا يحدث في المدينة الجامعية بدمشق: مخدرات وممارسات غير أخلاقية

كل الوطن1آخر تحديث : الخميس 5 سبتمبر 2019 - 9:20 مساءً
هذا يحدث في المدينة الجامعية بدمشق: مخدرات وممارسات غير أخلاقية

كل الوطن- اورينت نت- متابعات: كشفت صحيفة موالية لـ “نظام الأسد”، عن ضبط تعاطي المخدرات لدى طلاب داخل المدينة الجامعية بدمشق، وكذلك وجود بعض الممارسات غير الأخلاقية في الحدائق.

تعطي المخدرات سراً

وبحسب صحيفة “الوطن”، فإن مدير المدينة أحمد واصل، لم ينكر وجود حالات لتعاطي المخدرات سراً ضمن المدينة الجامعية في دمشق كاشفاً عن ضبط حرز من المخدرات بحوزة طالبتين في العام الماضي، إضافة إلى ضبط بعض المواد المخدرة مع طالب آخر يسكن في الوحدة 12، مشيراً إلى أنه تم فصل الطلاب الثلاثة من المدينة على الفور كما تمت إحالتهم على الجامعة والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وأضاف واصل أن “أي معلومة تصل إلى إدارة المدينة من جهة ذات صلة كالأمن الجنائي أو الجهات الأخرى المختصة، يتم على الفور إحالة الطالب على لجنة الانضباط لتأخذ قراراً بفصله من المدينة الجامعية بشكل نهائي، وأنه تم التعميم على الطلاب كافة بأن يقوموا بالإبلاغ عن أي حالة تصادفهم أو أي معلومة تصل إليهم”.

كما كشف واصل “عن وجود بعض الممارسات اللا أخلاقية على مقاعد المدينة الجامعية أو ضمن الحدائق”، لافتاً إلى” أنه تم العمل على الحد منها في العام الماضي من خلال القيام بثلاث جولات مسائية بشكل يومي على الموقع العام

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