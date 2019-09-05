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“أنا ابنتي”.. الشرطة تكشف حقيقة “سيدة المساحيق”

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 5 سبتمبر 2019 - 10:02 مساءً
“أنا ابنتي”.. الشرطة تكشف حقيقة “سيدة المساحيق”

حاولت سيدة خداع الشرطة سعيا لتجنب وقوعها قيد الاعتقال، فانتحلت صفة ابنتها في حيلة لم تجدِ نفعا.

وقالت وسائل إعلام أميركية أن السيدة التي تدعى غارسيا، وهي من ولاية يوتا، كانت في سيارة دون لوحات ومعها مواد مخدرة، حاولت تقمص شخصية ابنتها بكمية كبيرة من مساحيق التجميل.

وعندما سألها ضابط شرطة عن هويتها، قالت إنها لا تمتلك أوراق ثبوتية، وادعت الأم صاحبة الـ38 عاما، أنها من مواليد عام 1998، واسمها مرسيدس، اسم ابنتها.

ووفقا لمحطة “كي يو تي في” المحلية، فإن الضابط أجرى بحثا في سجلاته بالاسم المحدد، لكن النتيجة كانت لفتاة بشكل مختلف.

وبعد انكشاف الحقيقة، عرفت غارسيا أنها فشلت في خداع الشرطة وقدمت هويتها الحقيقية.

وتم القبض على غارسيا بتهمة تقديم معلومات شخصية خاطئة بغرض التخفي، فضلا عن حيازة مخدرات والقيادة دون ترخيص.

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2019-09-05 2019-09-05
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