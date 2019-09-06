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هيا الشعيبي في أزمة مع هذا الطبيب… التهمة كبيرة وما علاقة الدكتورة خلود؟

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 12:17 صباحًا
هيا الشعيبي في أزمة مع هذا الطبيب… التهمة كبيرة وما علاقة الدكتورة خلود؟

شن طبيب الأسنان الكويتي المثير للجدل محمد الصفي هجوماً على الممثلة هيا الشعيبي على خلفية الفيديو الذي نشرته مؤخراً وتطرقت فيه إلى وجود الهنود في المتاجر في بلدها.

وقال الطبيب في مقطع فيديو ظهر فيه مؤخراً أنه يمكنه تحمل أي أمر لكنه لا يتحمل العنصرية، مشيراً في ذلك إلى الفنانة. وسارعت الأخيرة إلى الرد عليه من خلال حسابها على “سناب شات” حيث شنت عليه هجوماً نارياً وكتبت: “مو تحط دولك ودوب الأوادم بالسناب عشان شهرة ما لها أي هدف أو داعي. فهمت وين كلامك عن الظروس كيفه تزرع. مو تتكلم عن الناس وانت مو عارف اساساً شنو هل ناس يا بو معلومات مأكدة. أقولك شي؟ روح افتح عيادتك 3 شهور بالمجان حق الناس المحتاجة”.

وأضاف: “من طق الباب سمع الجواب. خلصت من الدكتورة خلود وجبتني والله خلود والنعم فيها انت طلعت راعي مشاكل”. ويشار إلى أن الشعيبي تعرضت لموجة واسعة من الانتقادات مؤخراً، بعدما قامت بنشر فيديو أظهرت فيه وجود عدد كبير من الهنود في المتاجر. ولفتت إلى أنهم لا يدخلون إلى المحال التجارية بل يقفون في الممرات ويلتقطون الصور، معربة عن استيائها من ذلك وواصفة إياهم بالقول “يخرعون”.

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2019-09-06 2019-09-06
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