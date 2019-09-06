تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن التحالف: مليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً بالستياً من محافظة عمران سقط داخل محافظة صعدة كل الوطن ولي العهد يجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي كل الوطن المملكة تتابع التطورات الأخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة كل الوطن ثاني حالة وفاة “مرتبطة” بالسجائر الإلكترونية كل الوطن لبناني يضرم النار في نفسه أمام إحدى المحاكم في بيروت كل الوطن بينها دولة عربية.. تصنيف أشد دول العالم خطرا على حياة السياح كل الوطن رجل يعض زوجته حتى الموت كل الوطن هذا شرط الدخل الشهري للتسجيل في سند محمد بن سلمان كل الوطن وزارة العمل توضّح حقيقة الحد الأدنى لأجور السعوديين في نطاقات كل الوطن القبض على مطلق النار على السور الخلفي لمبنى مكافحة المخدرات بالخفجي
» » التحالف: مليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً بالستياً من محافظة عمران سقط داخل محافظة صعدة

التحالف: مليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً بالستياً من محافظة عمران سقط داخل محافظة صعدة

كل الوطن1آخر تحديث : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 2:46 مساءً
التحالف: مليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً بالستياً من محافظة عمران سقط داخل محافظة صعدة

العاصمة – واس: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الجمعة 06 سبتمبر 2019م صاروخاً بالستياً من محافظة (عمران / مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقوطه بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

رابط مختصر
2019-09-06
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1