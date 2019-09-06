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المتحدث الرسمي لصحة عسير: 23 حالة تسمم غذائي

كل الوطن1آخر تحديث : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 3:10 مساءً
المتحدث الرسمي لصحة عسير: 23 حالة تسمم غذائي

كل الوطن- متابعات- الرياض : أوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير بالنيابة أن مستشفى بللسمر العام استقبل 23 شخصا كانو يعانون من قيئ وآلام بالبطن وإسهال متكرر تم التعامل معهم بإعطاء المحاليل والأدوية اللازمة، وبأخذ التاريخ المرضي للحالات تبين تناولها وجبة غذائية من أحد المطعم حيث أُبلغ الطب الوقائي الذي قام بأخذ عينات دم وبول ومزرعة للحالات.

كما تم استدعاء عمال المطعم من قبل الجهات المختصة على الفور لأخذ عينات لهم وفحصها.

ولفت المتحدث بأن أجمالي عدد الحالات حتى آخر تحديث وصلت 23 حالة حيث كانت آخر حالة لقسم الطواري عند الساعة 12:20 من مساء اليوم الجمعة موزعة على أقسام التنويم منها 8 حالات رجال و9 حالات نساء و6 حالات أطفال ووضعهم الصحي مستقر ولله الحمد، فيما غادر المستشفى حتى إعداد البيان حالة واحدة وباقي الحالات في أستجابه للخطة العلاجية.

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2019-09-06 2019-09-06
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