بومبيو : الكشف عن خطة السلام بين اسرائيل والفلسطينيين خلال اسابيع

واشنطن -(أ ف ب) :اعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الجمعة ان خطة الرئيس دونالد ترامب لانهاء النزاع الاسرائيلي الفلسطيني سيتم الكشف عنها “في الاسابيع المقبلة”. وقال اثناء زيارة لولاية كنساس “نجري مشاورات مكثفة في المنطقة منذ عامين ونصف عام. أعتقد أنه في الأسابيع المقبلة سنكشف عن رؤيتنا”.

وأضاف الوزير “آمل أن يرى العالم هذا كأساس لبناء المستقبل. إنها مشكلة صعبة، سيتعين على هذين الشعبين في النهاية حلها بمفردهما، لكننا نعمل بجد من اجل ذلك”. وتأتي تصريحاته غداة استقالة جيسون غرينبلات، مستشار ترامب وأحد المهندسين الرئيسيين لهذه الخطة مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس، وديفيد فريدمان، السفير الأميركي لدى إسرائيل.

واعتبر البعض استقالة غرينبلات اعترافا ضمنيا بالصعوبات الأميركية في فرض هذه “الرؤية” من أجل السلام. وكان غرينبلات صرح أواخر آب/اغسطس ان خطة السلام التي لا تزال طي الكتمان منذ عامين ونصف عام وارجىء اعلانها مرارا، لن يتم طرحها قبل الانتخابات التشريعية في اسرائيل المقررة في 17 ايلول/سبتمبر.

لكن تم اعلان الجانب الاقتصادي منها في حزيران/يونيو ويتضمن مبلغ خمسين مليار دولار من الاستثمارات الدولية في الاراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدى عشرة اعوام. لكن المسؤولين الفلسطينيين رفضوا الخطة الاميركية على خلفية استمرار القطيعة مع ادارة ترامب التي اعترفت بالقدس عاصمة لاسرائيل. ويعتبر غرينبلات قريبا جدا من اسرائيل، واثار غضب الدبلوماسيين الاوروبيين في الامم المتحدة في تموز/يوليو حين اعتبر أن “السلام الدائم والشامل (في الشرق الاوسط) لن يصنعه القانون الدولي او قرارات مكتوبة غير واضحة”.