تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الخارجية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان كل الوطن بومبيو : الكشف عن خطة السلام بين اسرائيل والفلسطينيين خلال اسابيع كل الوطن حفيدتا هيفاء وهبي تثيران ضجة بأحدث صور لهما كل الوطن المملكة ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان كل الوطن بعد أنباء عرضه للبيع.. صورة لصلاح مع حسناء تثير جدلا واسعا بشأن مستقبله (صورة) كل الوطن السجن مدى الحياة لقاتلي 3 نساء في باكستان‎ كل الوطن الصداع النصفي يخفي مرضا لا دواء له لدى النساء مع التقدم في العمر كل الوطن إمام الحرم المكي يُبيّن فضائل صيام عاشوراء كل الوطن الصدر يهدد بإعلان براءته من حكومة عبد المهدي إذا لم تتخذ “إجراءاتها الصارمة” كل الوطن خلال اتصال هاتفي بينهما : ماكرون يدعو الحريري لتوفير مقومات التهدئة على الحدود الجنوبية
» » الصداع النصفي يخفي مرضا لا دواء له لدى النساء مع التقدم في العمر

الصداع النصفي يخفي مرضا لا دواء له لدى النساء مع التقدم في العمر

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 5:08 مساءً
الصداع النصفي يخفي مرضا لا دواء له لدى النساء مع التقدم في العمر

كشفت دراسة كندية أن مرضى الصداع النصفي قد يعانون من خطر الإصابة بالخرف في وقت متقدم من العمر.

وتشير الدراسة إلى أن هناك احتمالا بنحو ثلاثة أضعاف تقريبا، بأن النساء الأكبر سنا اللائي يعانين من الخرف، كان لديهن تاريخ مع الإصابة بالصداع النصفي في مرحلة عمرية أقل.

وأظهرت النتائج أن مرض ألزهايمر مرتبط بشكل خاص بالصداع النصفي الذي يصيب امرأة من بين كل خمس نساء ورجلا واحدا من بين كل 12 رجلا.

ويعتقد الباحثون أن الصداع الشديد قد يسبب التهابا في الدماغ، ما يؤدي بالتالي إلى تلف عصبي يسبب فقدان الذاكرة.

وخضع نحو 700 شخص في سن 65 عاما وما فوق، إلى استبيان حول تاريخهم مع الصداع النصفي، وتمت متابعتهم لمدة خمس سنوات، حيث أصيب خلالها 51 شخصا بالخرف.

وربما لأن الدراسة كانت صغيرة، والنساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي بنحو ثلاثة أضعاف، لم يكن لدى الرجال المشاركين في الدراسة الذين أصيبوا بالخرف تاريخ مع الصداع النصفي.

في المقابل وجدت النتائج أن الذين يعانون من مرض ألزهايمر، لديهم احتمال يزيد عن 4.2 مرة بوجود تاريخ مع الصداع النصفي.

وهذا يعني أن الذين يعانون من الصداع النصفي هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا التدهور العقلي، ما يستدعي مراقبتهم عن كثب من أجل الاكتشاف المبكر للارتباك والنسيان، وهي من العلامات الأولى للمرض.

وقالت الدكتورة سوزان تياس كبيرة مؤلفي الدراسة من جامعة واترلو في كندا: “ليس لدينا حتى الآن أي طريقة لعلاج مرض ألزهايمر، لذا فإن الوقاية تعد أمرا أساسيا”. وأضافت: “تحديد صلة المرض بالصداع النصفي يوفر لنا أدلة لتوجيه استراتيجيات جديدة للوقاية من مرض ألزهايمر”.

المصدر: ديلي ميل

رابط مختصر
2019-09-06
الصحة والجمال
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن