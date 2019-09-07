بالفيديو.. فنان أطرب زوار “السودة” من دون تذاكر ولا موعد

ينتظر الفنان الشاب سامي الحكمي دعوة أحد، فهو يحمل آلته الموسيقية على غاربه، وأينما طاب له المقام حلّ في مكانه وأخرجها وبدأ العزف للناس، حتى سجل حضوراً لافتاً في السودة. فعندما تسمع نغماً سارياً في الأجواء تجد الناس يتحلقون حوله.

يتقاضى سامي أجرته مقابل علامات الإعجاب التي يجنيها من ملامح الناس، هكذا يعيش البسطاء للفن، فالأرض جميعها مسرح بالنسبة إليهم، وهذا ما أثبته سامي من خلال زيارته لعدد من مدن السعودية، مقدماً أجمل معزوفاته الموسيقية، وكان آخرها زيارته لموسم السودة بمحافظة أبها.

المصدر: العربية نت