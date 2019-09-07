قناص صيني يُنقذ فتاة من بين أيدي خاطفها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهرعملية إنقاذ فتاة تم احتجازها رهينة في محطة لمترو الأنفاق بمدينة نانينغ الصينية.

واحتجز شخص فتاة في زاوية بمحطة مترو أنفاق، مهددا إياها بسكين، فيما حاولت الشرطة الصينية إقناع المجرم بالاستسلام، إلا أنه رفض إطلاق سراح الفتاة ولم يفسر سبب احتجازه لها.

وبعد ساعتين من المفاوضات الفاشلة مع المجرم، قررت الشرطة استدعاء قناص، حيث ذهب القناص وهو قائد القوات الخاصة، تزين هاو (42 عاما)، إلى محطة المترو واستلقى على بطنه على الأرض بين ساقي زميله الشرطي الذي وقف قبالة المختطف، وأطلق عليه النار وقتله في الحال، ولم تصب الفتاة بجروح جراء الحادثة.

المصدر: عكاظ