تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن إصابة إسرائيليين اثنين “طعنا” شمالي الضفة الغربية إحداهما حالته خطيرة كل الوطن “الإذاعة والتلفزيون”: إخلاء مبنى الهيئة القديم في جدة جاء إثر تأكيد الدراسات الهندسية ضرورة إزالته كل الوطن النيابة العامة: لم نرصد أي تجاوز للمساس بخصوصية طلاب الدمج كل الوطن السودان.. حركة متمردة تعلن ولاية النيل الأزرق “منطقة كوارث” كل الوطن ملء السد الإثيوبي ينتظر اتفاقًا لتفريغ المخاوف المصرية كل الوطن “مركز الملك سلمان” يقدم مساعدات لمتأثري السيول بولاية نهر النيل كل الوطن إدارة ترامب تفكر في تقليص آخر للاجئين كل الوطن الجناح اللبناني يجسد ثقافة وحياة أهالي بيروت في سوق عكاظ كل الوطن الأحساء .. واحة الآداب والفنون كل الوطن قناص صيني يُنقذ فتاة من بين أيدي خاطفها
» » إصابة إسرائيليين اثنين “طعنا” شمالي الضفة الغربية إحداهما حالته خطيرة

إصابة إسرائيليين اثنين “طعنا” شمالي الضفة الغربية إحداهما حالته خطيرة

لم يعرف بعد هوية المنفذ أو مصيره

كل الوطن1آخر تحديث : السبت 7 سبتمبر 2019 - 1:26 مساءً
إصابة إسرائيليين اثنين “طعنا” شمالي الضفة الغربية إحداهما حالته خطيرة

القدس/وكالات: أصيب إسرائيليان بجروح، السبت، جراء “عملية طعن” وقعت في قرية “عزون” قرب مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وفق إعلام عبري.

وقالت “هيئة البث الإسرائيلية” ووسائل إعلام أخرى، إن أحد المصابين حالته خطيرة، فيما وصفت حالة الآخر بالطفيفة.

ولم تشر وسائل الإعلام العبرية ما إذا كان الإسرائيليان من مستوطني الضفة أم لا، كما لم تشر إلى هوية منفذ عملية الطعن أو مصيره.

وذكرت “هيئة البث”،” وفق الاناضول “أنه تم تقديم العلاج الأولى للمصابين من قبل جنود على مدخل قرية عزون بعد وصولهما من داخل القرية، وتم نقلهما إلى مستشفى إسرائيلي قريب.

وأثارت وسائل الإعلام العبرية تساؤلات عن سبب دخول الإسرائيليين في عطلة السبت الدينية إلى قرية فلسطينية، رغم أن الأوامر العسكرية تمنع دخول الإسرائيليين بشكل عام إلى القرى والمدن الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن أحد مسعفي خدمات “نجمة داود الحمراء”، قوله إن أحد المصابين كان مصابا بعدة طعنات في أنحاء جسمه، فيما الآخر بجروح في يده.

وأشارت “إسرائيل اليوم” أن الجيش يجري تحقيق لفحص خلفية الحادثة.

رابط مختصر
2019-09-07 2019-09-07
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1