الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة صاروخ سقط في “سديروت”

كل الوطن- متابعات- القدس – وكالات: أعلن الجيش الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، عن تحديده إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان:” في أعقاب الإبلاغ عن صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة؛ تم تحديد خمس عمليات إطلاق صواريخ من قطاع غزة إلى إسرائيل”.

بدورها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن أحد الصواريخ سقط في منطقة مفتوحة بمنطقة “سديروت”، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت الصحيفة؛ إن الصاروخ الذي سقط في “سديروت”، أدى إلى نشوب حريق، دون وقوع إصابات.

وفي غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حادثة إطلاق الصواريخ، التي تأتي بعد ساعات على مقتل فتيَين فلسطينيين اثنين، وإصابة 76 شخصا، بينهم 46 بالرصاص الحي، الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي، على المشاركين في “مسيرات العودة”، الأسبوعية.