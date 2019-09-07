شاهد كاظم الساهر وزوجته الأولى يحتفلان معا في الرباط

تناقل رواد ومواقع التواصل الاجتماعي صورا، قالو إنها لزوجة الفنان العراقي القيصر، كاظم الساهر، الأولى “أم وسام” خلال تواجدها معه في حفل زفاف ابنهما عمر في الرباط.

وسبق أن تناقل الرواد صورة لأم وسام ظهرت في حفل زفاف ابنها البكر، وسام الساهر، حيث انتشرت حينها صورة جماعية عائلية، تظهر فيها إلى جانب القيصر وولديهما.

الأب كاظم الساهر في زفاف ابنه عمر ❤️❤️ pic.twitter.com/pKphLrXFgn — Voice | كل يوم صوت (@_voiceAR) 1 сентября 2019 г.

المصدر: مواقع نت