شاهد كاظم الساهر وزوجته الأولى يحتفلان معا في الرباط

تناقل رواد ومواقع التواصل الاجتماعي صورا، قالو إنها لزوجة الفنان العراقي القيصر، كاظم الساهر، الأولى “أم وسام” خلال تواجدها معه في حفل زفاف ابنهما عمر في الرباط.
وسبق أن تناقل الرواد صورة لأم وسام ظهرت في حفل زفاف ابنها البكر، وسام الساهر، حيث انتشرت حينها صورة جماعية عائلية، تظهر فيها إلى جانب القيصر وولديهما.
#صور ■| صورة حديثة لزوجة #كاظم_الساهر الأولى (أم وسام) تُشعل الإنترنت pic.twitter.com/xwWoeMd9YQ
— الجريمة نيوز 🇰🇼 (@aljareemanews) 7 сентября 2019 г.
الأب كاظم الساهر في زفاف ابنه عمر ❤️❤️ pic.twitter.com/pKphLrXFgn
— Voice | كل يوم صوت (@_voiceAR) 1 сентября 2019 г.
#كاظم_الساهر اتوقع هذي ام وسام 😍😍 pic.twitter.com/SK8q9SgVet
— Eman ♋ (@EmoOonh) 1 сентября 2019 г.
زوجة كاظم الساهر السابقة في ظهور نادر لهاhttps://t.co/E9N76ncc5h#mtvlebanonstarspic.twitter.com/DBPLWHCx3L
— MTV Lebanon (@mtvlebanon) 6 сентября 2019 г.
المصدر: مواقع نت