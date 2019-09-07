أمريكا تطلق أربعة صواريخ نووية

كل الوطن- وكالات: أعلنت القيادة الاستراتيجية الأمريكية، أن البحرية الأمريكية أجرت هذا الأسبوع أربع تجارب إطلاق للصاروخ الباليستي “ترايدنت 2 دي 5” الذي يمكن أن يحمل رؤوسا نووية.

وجاء في البيان “أجرت البحرية الأمريكية أربع عمليات إطلاق مبرمجة لصاروخ “ترايدنت 2 دي 5″ غير المسلح من السفينة الأمريكية نبراسكا (SSBN-739) وهي غواصة صاروخية من طراز أوهايو قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا”.

تمت عمليتي إطلاق الأولى في 4 سبتمبر/أيلول والثانية في 6 سبتمبر/أيلول، قبل شروق الشمس.

وأضاف البيان، أن “اختبارات الصواريخ لم تُنفذ استجابة لأي حدث في العالم”.

تشير هذه الاختبارات الجديدة إلى أن العدد الإجمالي لإطلاقات ترايدنت 2 يصل إلى 176 منذ دخول الصاروخ الخدمة مع البحرية الأمريكية في عام 1979.

يعد ترايدنت 2 هو الصاروخ الوحيد القادر على حمل رأس نووي تمتلكه القوات البحرية الأمريكية والبريطانية في ترساناتها.