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لأول مرة في تونس والعالم العربي.. مناظرات بين المرشحين للرئاسة

كل الوطنآخر تحديث : السبت 7 سبتمبر 2019 - 4:44 مساءً
لأول مرة في تونس والعالم العربي.. مناظرات بين المرشحين للرئاسة

في مبادرة غير مسبوقة في تونس، وفي العالم العربي، ستنظم تونس انطلاقا من اليوم السبت، مناظرات تلفزيونية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر الجاري.

وينتظر الشعب التونسي المرشحين في مناظرات تلفزيونية تبدأ مساء السبت وتستمر 3 ليال، سيواجه فيها المرشحون بعضهم البعض، ويفترض أن يشارك 26 مرشحا في هذه المناظرات، لكن كرسي المرشح ورجل الأعمال نبيل القروي الموجود في السجن حاليا سيبقى فارغا.

وتنظم هذه المناظرات تحت عنوان “الطريق إلى قرطاج – تونس تختار”، وستبثها القناة الوطنية الأولى.

ولأول مرة وقبل الانتخابات بـ 8 أيام، لا يعرف التونسيون من سيكون رئيسهم أو حتى من سيعبر من المرشحين الـ26 للدور الثاني.

يذكر أن تونس دعت لانتخابات رئاسية مبكرة بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، يوم 25 يوليو الماضي.

المصدر: وكالات

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