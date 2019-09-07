السفير المصري في المغرب يكشف تفاصيل وفاة العالم النووي

نقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن السفير المصري لدى المغرب، أشرف إبراهيم، قوله إن العالم النووي أبو بكر عبد المنعم توفي نتيجة إصابته بسكتة قلبية.

السفير المصري في المغرب يكشف تفاصيل وفاة العالم النوويوفاة عالم نووي مصري في المغرب وسط ظروف غامضة وأشار السفير إبراهيم، إلى أن السلطات المختصة في المغرب تجري “تشريحا معمقا” للجثمان في المعمل المركزي بالدار البيضاء، مؤكدا أن “كل الشواهد تدل على أن الوفاة طبيعية وليس هناك أي شبهة جنائية”.

ونقل السفير عن أحد الشهود قوله، إن العالم أبو بكر عبد المنعم كان غير قادر على التنفس قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث توفي هناك.

يذكر أن عبد المنعم كان يشارك في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمغرب.

وكان زميل تونسي للعالم النووي المتوفي قد أكد أن الأخير تناول عصير برتقال، وبعدها أخبرهم بشعوره بالتعب، لكن السفير علق على ذلك بالقول إنه “يشربه يوميا”، وإن المجموعة المشاركة كافة تناولت العشاء قبلها بيوم في أحد المطاعم وكلها مجموعة من العرب.

وسيتم نقل جثمان العالم النووي الراحل إلى مصر الاثنين أو الثلاثاء، بحسب السفير المصري في المغرب.

المصدر: “الوطن”