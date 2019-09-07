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نورة آل مسرع مديرا لمركز رجال وسيدات الأعمال بأمانة عسير

كل الوطن1آخر تحديث : السبت 7 سبتمبر 2019 - 5:11 مساءً
نورة آل مسرع مديرا لمركز رجال وسيدات الأعمال بأمانة عسير

كل الوطن- متابعات- أبها: الوطن : أصدر أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، قراراً يقضي بتعيين نورة بنت مسرع آل مسرع، مديراً لمركز رجال الأعمال بأمانة منطقة عسي، لتشغل بذلك المرأة السعودية في أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها مناصب قيادية ضمن خطة تهدف إلى تطوير العمل البلدي بالأمانة، وأوضح الحميدي أنه انطلاقاً من مبدأ استقطاب الكفاءات الإدارية في إنجاز أعمال الإدارة وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 بأهمية مشاركة العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية، وإيماناً من الأمانة بدور المرأة السعودية في العمل بالقطاع البلدي، وقدرتها على الإنجاز، واحتضان الأفكار الإبداعية فإن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الأمانة لتطوير العمل البلدي وإعطاء المرأة السعودية فرصة لتولي المناصب القيادية في العمل البلدي، خصوصاً مع دخول المرأة في العديد من الأنشطة.

ويعد تعيين نورة آل مسرع، رابع قرار يصدره أمين منطقة عسير لتمكين المرأة في شغل المناصب القيادية بالأمانة، فيما يهدف المركز إلى تقديم أرقى الخدمات للمستثمرين عبر توفير كافة التسهيلات التي تلبي تطلعاتهم وبما يتناسب معهم خصوصا وأن رغبة الأمانة تتبلور في توفير خدمات راقية للمستثمرين وذلك من خلال الاهتمام بشكل مباشر ومكثف بالمستفيدين عبر مواكبة كل جديد بما يرتقى بمستوى وجودة ما يقدم لهم من خدمات والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم للعمل على تلبيتها بالصورة التي تمكنهم من تطوير أعمالهم التجارية و الخدمية، وتسهيل أنشطتهم في خدمة اقتصاديات منطقة عسير.

الجدير بالذكر فإن المركز يعد الأول من نوعه على مستوى أمانات المملكة ، علما بأن الأمانة قد هيأت بالمركز عدد من المقرات المجهزة بكافة احتياجاتها للجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل أعمال مستفيدي المركز و التي تتمثل في الغرفة التجارية بأبها والدفاع المدني و الجوازات وكتابة العدل ومكتب العمل والزكاة والدخل.

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2019-09-07
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