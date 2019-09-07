تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن ضبط 197 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة كل الوطن أمير جازان بالنيابة يوجه باتخاذ الإجراءات النظامية في الاعتداء على موظفة فندق كل الوطن وفاة 3 أشخاص وحالة حرجة إثر حادث على طريق جيزان – أحد المسارحة كل الوطن أستراليا تعلن حالة الطوارئ في ولايتين بسبب الحرائق كل الوطن السعودية: قاطعنا قطر بسبب انتهاكاتها الجسيمة منذ سنة 1995 كل الوطن د. عبدالرحمن الصقير: تدهور 80% من الغطاء النباتي بين الطفرتين كل الوطن نورة آل مسرع مديرا لمركز رجال وسيدات الأعمال بأمانة عسير كل الوطن سعوديات يتحدثن عن فرص نجاح المرأة في الشرطة ورد فعل المجتمع كل الوطن محللون: “النهضة” أغرقت الانتخابات الرئاسية بالمترشحين في تونس.. وأربكت المسار الانتخابي كل الوطن السفير المصري في المغرب يكشف تفاصيل وفاة العالم النووي
» » » وفاة 3 أشخاص وحالة حرجة إثر حادث على طريق جيزان – أحد المسارحة

وفاة 3 أشخاص وحالة حرجة إثر حادث على طريق جيزان – أحد المسارحة

كل الوطنآخر تحديث : السبت 7 سبتمبر 2019 - 8:29 مساءً
وفاة 3 أشخاص وحالة حرجة إثر حادث على طريق جيزان – أحد المسارحة

كل الوطن – الرياض: لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم على طريق جيزان احد المسارحة إثر حادث مروري وذكر المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات بالهلال الاحمر تلقت عند الساعه السابعة والنصف صباحا بلاغا عن وقوع حادث تصادم واشتعال النيران بإحدى السيارتين على الطريق الرابط بين أحد المسارحة وجيزان بالقرب من نقطة تفتيش مزهرة وعند وصول موقع الحادث وجدت إصابات متعددة وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية الى موقع الحادث وتبين وفاة ثلاث أشخاص في موقع الحادث ووجود شخص آخر لديه إصابات وحالته الصحية حرجة تم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقله إلى مستشفى العميس لتلقي العلاج .

رابط مختصر
2019-09-07 2019-09-07
أخبار المناطقجرائم وحوادث
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن