وفاة 3 أشخاص وحالة حرجة إثر حادث على طريق جيزان – أحد المسارحة

كل الوطن – الرياض: لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم على طريق جيزان احد المسارحة إثر حادث مروري وذكر المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات بالهلال الاحمر تلقت عند الساعه السابعة والنصف صباحا بلاغا عن وقوع حادث تصادم واشتعال النيران بإحدى السيارتين على الطريق الرابط بين أحد المسارحة وجيزان بالقرب من نقطة تفتيش مزهرة وعند وصول موقع الحادث وجدت إصابات متعددة وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية الى موقع الحادث وتبين وفاة ثلاث أشخاص في موقع الحادث ووجود شخص آخر لديه إصابات وحالته الصحية حرجة تم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقله إلى مستشفى العميس لتلقي العلاج .