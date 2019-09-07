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أمير جازان بالنيابة يوجه باتخاذ الإجراءات النظامية في الاعتداء على موظفة فندق

كل الوطنآخر تحديث : السبت 7 سبتمبر 2019 - 8:34 مساءً
أمير جازان بالنيابة يوجه باتخاذ الإجراءات النظامية في الاعتداء على موظفة فندق

كل الوطن – الرياض: وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز أمير جازان بالنيابة لمتابعة قضية الاعتداء على موظفة فندق بصبيا فور حدوثها الجهات المختصة باكمال اللازم واتخاذ الإجراءات النظامية بالحادثة هذا وقد شهد لوبي فندق بمحافظة صبيا أمس الجمعة عراكًا بالأيدي بين موظفة الاستقبال وأحد النزلاء.

ونقلت صحيفة “الرياض” عن الموظفة “يوم أمس دخل أحد المواطنين للفندق وطلب استئجار غرفة فندقية وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار وذكرت بأنها رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت وطلبت منه الانتظار ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي فلم أتحمل ما قاله لي مما دفعني لسكب كوب القهوة البارد عليه وعلى الفور قام بضربي.. وقد باشرت الشرطة الحادثة وتم التحفظ على النزيل وأطالب بأخذ حقي من النزيل الذي تعرض لي أمام الجميع”.

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2019-09-07
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