أول تعليق للفالح بعد إعفائه من منصبه كوزير للطاقة في السعودية

وجه وزير الطاقة السعودي السابق، خالد الفالح، في أول تعليق له بعد إعفائه من منصبه، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد سمو الامير محمد بن سلمان على “منحه فرصة خدمة الوطن” وهنأ الوزير الجديد بالمنصب.

وقدم الفالح الشكر في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم الأحد “لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان على منحه فرصة لخدمة الوطن والتي توجت حياته العملية بشرف عظيم”، كما تقدم الفالح بالشكر لكل زملائه الذين عمل معهم خلال توليه منصبه كوزير.

كما تقدم بالتهنئة للأمير عبد العزيز بن سلمان بمنصبه الجديد كوزير للطاقة في البلاد خلفا له.

أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي، حيث توّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) 7 сентября 2019 г.

وأهنئ أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرًا للطاقة، راجيًا له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع الهام — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) 7 сентября 2019 г.