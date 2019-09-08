كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة بالسعودية، السبت، عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في واقعة اعتداء على موظفة تعمل في أحد الفنادق بصبيا.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي شابا يعتدي بالضرب على فتاة تعمل في أحد الفنادق.

وشهد لوبي فندق بمحافظة صبيا، يوم الجمعة، عراكا بالأيدي بين موظفة الاستقبال وأحد النزلاء، وذلك بعد سباب وألفاظ ضد الموظفة.

وقالت الموظفة في تصريح لـ “سبق”: “في مساء يوم الجمعة، دخل أحد المواطنين للفندق وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار”.

وأضافت أنها رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار ففاجأها بعبارات وقحة وسب أهلها، ما دفعها لسكب كوب القهوة عليه، وعلى الفور قام بضربها.

وأشارت إلى أن الشرطة باشرت الحادثة، وتم التحفظ على النزيل، مطالبة بأخذ حقها منه.

المصدر: صحيفة “سبق”

السعودية.. النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة فندق صبيا (فيديو)