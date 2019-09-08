إخلاء 3000 سعودي من إعصار فلوريدا (صور)

كشف رئيس قسم شؤون السعوديين في قنصلية المملكة بهيوستن، ماجد أبو العلا، أن عدد المواطنين السعوديين في ولاية فلوريدا يبلغ 3 آلاف طالب مع عائلاتهم، إضافة إلى عدد من المرضى والسياح.

وقال ماجد أبو العلا، إن إعصار دوريان وصل إلى أكثر من ولاية، غير أن فلوريدا هي التي تعرضت للموجة الأكبر، مشيرا إلى أن القنصلية شكلت لجنة طوارئ بمتابعة من السفيرة للعمل على إخلاء السعوديين من المناطق المتضررة في فلوريدا إلى أقرب مناطق آمنة لضمان سلامتهم.

وأضاف رئيس قسم شؤون السعوديين أن لجنة الطوارئ استقبلت اتصالات كافة السعوديين ولم تقتصر على الطلاب، وبعد التأكد من إخلاء المناطق يتم الإعداد لنقلهم إلى منطقة آمنة واتخاذ تدابير السكن والجوانب الأخرى حتى زوال الكارثة الطبيعية ثم تسهيل أمر عودتهم إلى مدنهم.

وتابع قائلا إنه لا يوجد إحصاء عن تضرر ممتلكات السعوديين من الإعصار بسبب وجودهم حاليا في مناطق آمنة، مشيرا إلى أنه وعقب عودتهم سيتم حصر الخسائر والنظر فيها.

صور من زيارة القنصل العام للمملكة في مدينة #هيوستن للمواطنين الذين تم اخلائهم الى مدينة #اتلانتا بسبب اعصار #دوريانpic.twitter.com/xI9KUWUy9A — saudi consulate in Houston (@KSAconsulateHOU) 4 сентября 2019 г.

وأكدت القنصلية السعودية في هيوستن نجاحها في إخلاء المواطنين الموجودين في مقاطعة بريفارد والذين لم يستطيعوا مغادرتها، وتم نقلهم إلى مناطق آمنة، وأضافت أن عملية الإخلاء ستستمر لحين ضمان سلامة كل المواطنين.

وكانت سفارة المملكة في واشنطن أصدرت بيانا، دعت فيه المواطنين الموجودين في عدد من الولايات الأمريكية إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مسار إعصار “دوريان”.

وأشارت في بيان صحفي إلى أنها تتابع تطورات الإعصار وأهابت بالمواطنين الموجودين في ولايات فلوريدا، جورجيا، وجنوب وشمال كارولاينا، أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مسار الإعصار، وضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء.

كما لفتت السفارة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على الإخلاء، طبقا لإعلانات السلطات الرسمية في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن السلطات الأمريكية في ولايات عدة في جنوب شرق الولايات المتحدة (فلوريدا، جورجيا، كارولاينا الجنوبية) عملت على إجلاء مئات الآلاف من السكان بسبب المخاوف من إعصار دوريان الذي تسبب في مقتل 5 أشخاص وإحداث تدمير كبير في جزر الباهاما.

وتراجعت قوة الإعصار في الساعات الأخيرة إلى الفئة الثالثة، وفق أحدث مذكرة صادرة عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ومقره ميامي، حيث أكدت أن دوريان ثابت عند شمال جزيرة غراند بهاما، التي كانت الأكثر تضررا من الإعصار.

المصدر: صحيفة “عكاظ” + وكالات