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شاهد.. الروسي نورمحمدوف يهزم الأمريكي بوارييه “خنقا” في الإمارات

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 12:18 مساءً
شاهد.. الروسي نورمحمدوف يهزم الأمريكي بوارييه “خنقا” في الإمارات

دافع الروسي حبيب نورمحمدوف، عن لقب بطل منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، بفوزه على الأمريكي، داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما، اليوم السبت في الإمارات، ضمن دورة (UFC 242).

وأجبر حبيب نورمحمدوف خصمه الأمريكي على الاستسلام في منتصف الجولة الثالثة من النزال، الذي جمعهما ضمن دورة (UFC 242) في العاصمة أبو ظبي.

وحقق حبيب نورمحمدوف (30 عاما)، بذلك انتصاره الثامن والعشرين، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.

بينما مني داستن بوارييه (30 عاما) بست هزائم، حتى الآن، مقابل 25 انتصارا، في مسيرته الاحترافية.

المصدر: RT
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2019-09-08 2019-09-08
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