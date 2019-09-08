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سيارة متروكة لإعصار دوريان أثارت دهشة الأمريكيين (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 12:29 مساءً
سيارة متروكة لإعصار دوريان أثارت دهشة الأمريكيين (فيديو)

أثارت سيارة جيب حديثة تقف أمام المحيط في مواجهة إعصار دوريان، حيرة الأمريكيين، خاصة بعد نشر تقرير تليفزيوني عنها، وعدم معرفة سبب تركها في هذا المكان بالتحديد.

مالك السيارة لم يكن يعرف أن مركبته تواجه إعصار دوريان، على شاطئ المحيط في مدينة ميرتل بيتش بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، وفوجئ بها على شاشة التليفزيون في التقرير المصور، وفقًا لما ذكرته «الحرة».

وعلى الفور أجرى مالك السيارة اتصالًا هاتفيًا مع القناة التليفزيونية المحلية، موضحًا أنه أعار سيارته إلى ابن عمه الذي أراد تصوير شروق الشمس قبل وصول الإعصار إلى المنطقة.

وأضاف مالك السيارة، أن الإعصار فاجأ ابن عمه الذي راح يطلب مساعدة الناس لإخراج سيارته من المياه، لكن الظروف الجوية منعت أي أحد من الاقتراب والمساعدة.

واشار إلى أن ابن عمه لم يخبره بالواقعة، وأنه علم بها عن طريق رجال الشرطة الذين قدموا إلى منزله لإبلاغه عن السيارة، متمنيًا ألا تكون سيارته قد تضررت بالكامل.

وأظهر مقطع الفيديو، السيارة الحديثة وهي عالقة في رمال الشاطئ والرياح وأمواج الإعصار دوريان تضربها بقوة.

المصدر: وكالات

سيارة متروكة لإعصار دوريان أثارت دهشة الأمريكيين (فيديو)
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2019-09-08
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