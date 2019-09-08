تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن مئات الحجاج ينجون من الموت جراء حادث طائرة في مطار نيجيري (صورة) كل الوطن كل الوطن حركة طالبان تهدد ترامب: إلغاء المحادثات يؤدي لإزهاق أرواح مزيد من الأمريكيين كل الوطن مرض غامض يفتك بالكلاب في النرويج كل الوطن بالصور.. استخراج عدد كبير من الملاعق ومواد معدنية أخرى من معدة مصري كل الوطن وزارة الصحة : تعثر شركة عالمية في التوريد (خلف نقص أدوية السرطان) كل الوطن أغذية تحمي من سرطان البروستاتا كل الوطن تواصل إضرابات المعلمين الإردنيين وخلو ساحات مدارس من الطلبة. كل الوطن وكالات غربية : أول وزير للطاقة من الأسرة الحاكمة ( الأمير عبد العزيز بن سلمان) كل الوطن لمعالجة الحفر في الطرقات وإصلاح أعطال الإنارة : إطلاق “حملة شوارع الرياض صفر المقبل
» » مئات الحجاج ينجون من الموت جراء حادث طائرة في مطار نيجيري (صورة)

مئات الحجاج ينجون من الموت جراء حادث طائرة في مطار نيجيري (صورة)

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 4:18 مساءً
مئات الحجاج ينجون من الموت جراء حادث طائرة في مطار نيجيري (صورة)

نجا 550 حاجا نيجيريا من الموت، أمس السبت، بعد أن خرجت الطائرة التي أعادتهم من السعودية عن مسارها في مطار مدينة مينا الدولي.

وأكد مصدر مطلع من المطار أن طائرة “بوينغ 744” التي كانت تنقل الحجاج تعرضت لخلل تقني استوجب لجوء الطيار إلى الهبوط الاضطراري، ما أدى إلى تضرر أحد محركات الطائرة الأربعة.

وأضاف أنه تم إجلاء الركاب من الطائرة بسرعة، بعد أن خرجت عن مسارها نتيجة الهبوط الاضطراري.

وتابع “لم يمت أحد، لكن لم يسبق لي أن رأيت أمرا مشابها… كان بالإمكان أن يأتي الحريق الذي تلى الحادثة على باقي أجزاء المطار، لأنه لا توجد عربات مطافئ في هذا المطار”.

وقال “مكتب التحقيقات في الحوادث” النيجيري إن الواقعة لن تؤثر على عملية إرجاع ألفي حاج لا زالوا في المملكة السعودية.

المصدر: وسائل إعلام نيجيرية

رابط مختصر
2019-09-08 2019-09-08
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن