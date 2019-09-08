مئات الحجاج ينجون من الموت جراء حادث طائرة في مطار نيجيري (صورة)

نجا 550 حاجا نيجيريا من الموت، أمس السبت، بعد أن خرجت الطائرة التي أعادتهم من السعودية عن مسارها في مطار مدينة مينا الدولي.

وأكد مصدر مطلع من المطار أن طائرة “بوينغ 744” التي كانت تنقل الحجاج تعرضت لخلل تقني استوجب لجوء الطيار إلى الهبوط الاضطراري، ما أدى إلى تضرر أحد محركات الطائرة الأربعة.

No fire fighting vehicles in Minna Airport. “The fire that would have followed would have spread to all parts of the airport because we don’t have fire fighting vehicles in this airport”, a senior Official of the airport said. Read more: https://t.co/3Ro4GTnShO — Wálé ‘Flame’ Bakare (@TheWaleBakare) 7 сентября 2019 г.

وأضاف أنه تم إجلاء الركاب من الطائرة بسرعة، بعد أن خرجت عن مسارها نتيجة الهبوط الاضطراري.

وتابع “لم يمت أحد، لكن لم يسبق لي أن رأيت أمرا مشابها… كان بالإمكان أن يأتي الحريق الذي تلى الحادثة على باقي أجزاء المطار، لأنه لا توجد عربات مطافئ في هذا المطار”.

وقال “مكتب التحقيقات في الحوادث” النيجيري إن الواقعة لن تؤثر على عملية إرجاع ألفي حاج لا زالوا في المملكة السعودية.

المصدر: وسائل إعلام نيجيرية