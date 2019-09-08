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احتدام الجدال بين إعلامية سعودية وإماراتي بسبب “فيديو خادش للحياء”

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 4:38 مساءً
احتدام الجدال بين إعلامية سعودية وإماراتي بسبب “فيديو خادش للحياء”

تصاعد الجدل مؤخرا بين الإعلامية السعودية روزانا اليامي، والإعلامي الإماراتي صالح الجسمي عقب نشرها فيديو مع زوجها، والذي اعتبره كثيرون بأنه “خادش للحياء”.

وانتقد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، تصرفات روزانا اليامي، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” ، مبديا استغرابه من تصرفها مع زوجها، متسائلا هل يقبل المجتمع السعودي والإماراتي هذا التصرف، واعتبر الفيديو الذي نشرته اليامي خادشا للحياء، إذ أن القبلات والأحضان مع الزوج في الأماكن العامة مرفوضة وخادشة للحياء.

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‏من سنابي أعلق فيه على فيديو حضن الإعلامية السعودية ⁧‫#روزانا_اليامي‬⁩ مستغرباً هذا التصرف منها مع زوجها، هل المجتمع ⁧‫#السعودي‬⁩ و ⁧‫#الخليجي‬⁩ يقبل هذا؟ ⁧‫#القانون‬⁩ يجرم أحضان وقبلات الأزواج في الأماكن العامة لأنها من الأفعال الخادشة للحياء العام، نحن مجتمع محافظ يرفض هكذا سلوك، وأرجوا من متابعيني الأعزاء عدم الإساءة في التعليقات حتى يتعرض صاحب التعليق للمساءلة القانونية لأن هناك متربصين لحسابنا للأسف. ⁧‫#صالح_الجسمي‬⁩ ⁧‫#السعودية ‬⁩ ⁧‫#الامارات‬⁩ #الكويت #البحرين #عمان #قطر #سناب #سوشيال #تواصل_اجتماعي #اعلام #فاشينستا #فن #قانون #اداب #عادات_وتقاليد #حشمة #احترام #حياء

Публикация от صالح الجسمي (@saleh_jasmi)

إلا أن اليامي ردت على منتقديها، واعتبرت أن هذا الأمر يكون في نطاق الأمر الاعتيادي، معللة ذلك بأنه زوجها وحلالها، وأن كثيرين من الفنانات الخليجيات فعلن ذلك ولم ينتقدهن أحد.

وكانت اليامي، قد أثارت الجدل مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها فيديو لها عبر موقعها في تطبيق “سناب شات” ظهرت فيه بأحضان زوجها خلال تواجدهما في القاهرة.

المصدر: مواقع نت 

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2019-09-08 2019-09-08
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