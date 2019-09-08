تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن عودة احتجاجات السترات الصفراء مجددا في أنحاء فرنسا كل الوطن مئات الحجاج ينجون من الموت جراء حادث طائرة في مطار نيجيري (صورة) كل الوطن افتتاح مقبرتين فرعونيتين للزيارة بالبر الغربي في الأقصر كل الوطن حركة طالبان تهدد ترامب: إلغاء المحادثات يؤدي لإزهاق أرواح مزيد من الأمريكيين كل الوطن مرض غامض يفتك بالكلاب في النرويج كل الوطن بالصور.. استخراج عدد كبير من الملاعق ومواد معدنية أخرى من معدة مصري كل الوطن وزارة الصحة : تعثر شركة عالمية في التوريد (خلف نقص أدوية السرطان) كل الوطن أغذية تحمي من سرطان البروستاتا كل الوطن تواصل إضرابات المعلمين الإردنيين وخلو ساحات مدارس من الطلبة. كل الوطن وكالات غربية : أول وزير للطاقة من الأسرة الحاكمة ( الأمير عبد العزيز بن سلمان)
» » عودة احتجاجات السترات الصفراء مجددا في أنحاء فرنسا

عودة احتجاجات السترات الصفراء مجددا في أنحاء فرنسا

كل الوطن1آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 4:35 مساءً
عودة احتجاجات السترات الصفراء مجددا في أنحاء فرنسا

كل الوطن- سبتونيك عربى : خرج الآلاف من متظاهري “السترات الصفراء” إلى الشوارع في بلدات ومدن في جميع أنحاء فرنسا يوم السبت، واشتبكوا مع الشرطة في بعض المناطق، وذلك بعد انخفاض أعداد المظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكرت شرطة العاصمة الفرنسية أنها اعتقلت 89 شخصا بشكل مؤقت. كما أصدرت 60 تحذيرا.

ونقلت قناة “بي إف إم” التلفزيونية عن رئيس شرطة باريس ديديه لالمان قوله إن أكثر من 800 من متظاهري السترات الصفراء تجمعوا في باريس.

وقال لالمان إنه على الرغم من أن نسبة المشاركة كانت منخفضة نسبيا، إلا أنها أعلى مما كانت عليه خلال الأسابيع الأخيرة. وقال إن الاحتجاجات مرت بسلام إلى حد كبير، بحسب مانقلت وكالة الأنباء الألمانية.

يشار إلى أنه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بدأت حركة ” السترات الصفراء” لمعارضة سياسات الحكومة للإصلاح الاقتصادي ولا سيما الزيادة التي كان مخططا لها في أسعار الوقود.

وذكرت تقارير وسائل الاعلام أن ما يصل إلى 3 آلاف شخص تظاهروا أيضا في مونبلييه بجنوبي فرنسا.

رابط مختصر
2019-09-08
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1