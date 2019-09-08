عودة احتجاجات السترات الصفراء مجددا في أنحاء فرنسا

كل الوطن- سبتونيك عربى : خرج الآلاف من متظاهري “السترات الصفراء” إلى الشوارع في بلدات ومدن في جميع أنحاء فرنسا يوم السبت، واشتبكوا مع الشرطة في بعض المناطق، وذلك بعد انخفاض أعداد المظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكرت شرطة العاصمة الفرنسية أنها اعتقلت 89 شخصا بشكل مؤقت. كما أصدرت 60 تحذيرا.

ونقلت قناة “بي إف إم” التلفزيونية عن رئيس شرطة باريس ديديه لالمان قوله إن أكثر من 800 من متظاهري السترات الصفراء تجمعوا في باريس.

وقال لالمان إنه على الرغم من أن نسبة المشاركة كانت منخفضة نسبيا، إلا أنها أعلى مما كانت عليه خلال الأسابيع الأخيرة. وقال إن الاحتجاجات مرت بسلام إلى حد كبير، بحسب مانقلت وكالة الأنباء الألمانية.

يشار إلى أنه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بدأت حركة ” السترات الصفراء” لمعارضة سياسات الحكومة للإصلاح الاقتصادي ولا سيما الزيادة التي كان مخططا لها في أسعار الوقود.

وذكرت تقارير وسائل الاعلام أن ما يصل إلى 3 آلاف شخص تظاهروا أيضا في مونبلييه بجنوبي فرنسا.