فتح باب التقديم في معهد قوات الدفاع الجوي ووحدات الأمن البحرية

كل الوطن – متابعات: أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم في معهد قوات الدفاع الجوي ووحدات الأمن البحرية الخاصة رتبة «جندي أول».

كما أعلنت الإدارة، عبر موقعها الإلكتروني، فتح باب التقديم بمعهد الدراسات الفنية للقوات البحرية رتبة «وكيل رقيب» لحملة الثانوية العامة والتجارية.

ويشترط للقبول في معهد قوات الدفاع الجوي لرتبة «جندي أول»، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك الشرط الذي نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة، انتظام، بتقدير لا يقل عن جيد، والأفضلية لحديثي التخرج، فضلًا عن حسن السيرة والسلوك وألا يكون المتقدم محكومًا عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ردّ إليه الاعتبار، وأن يكون الحد الأدنى للطول 160 سم، ولا يزيد العمر عن 26 سنة، ولم يسبق له الخدمة العسكرية، وأن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية، ويجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي واختبار اللياقة البدنية، ويجيد السباحة، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

وتتضمن شروط القبول في وحدات الأمن البحرية الخاصة لرتبة «جندي أول»، فتشمل مع الشروط السابقة، ألا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن 27 سنة، وألا يقل الطول عن 168 سم، بالتناسب مع الوزن.

كما يشترط للقبول في معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية لرتبة «وكيل رقيب»، نفس الشروط السابقة مضافًا إليها، ألا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن 24 سنة، وألا يقل الطول عن 160 سم ولا يزيد عن 185 سم ويتناسب مع الوزن، وأن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة قسم علمي، انتظام، بمعدل 70% وبنسبة 65% للغة الإنجليزية، ويجتاز اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وألا يكون متزوجًا.