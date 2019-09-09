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عبد العزيز بن سلمان: المملكة ملتزمة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل “أوبك” وخارجها

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 1:36 صباحًا
عبد العزيز بن سلمان: المملكة ملتزمة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل “أوبك” وخارجها

كل الوطن – واس: رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للطاقة.

وأكد سموه في تصريح بهذه المناسبة أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات، كما أكد التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.

ودعا في ختام تصريحه الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أن يكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

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2019-09-09
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