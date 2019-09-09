لأول مرة.. دراسة تربط بين تناول الدجاج والإصابة بالسرطان

كل الوطن – متابعات: ربطت دراسة علمية لأول مرة، بين الدجاج والخطر المتزايد بالإصابة بمرض السرطان، بحسب ما أشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وتقول الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أوكسفورد، إن تناول الدجاج “واللحوم البيضاء” بشكل عام، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية، غير سرطان “هودجكين” وهو نوع من سرطانات الدم.

ووجدت الدراسة أيضا، أن هذا النوع من السرطان يرتبط بزيادة فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال، حسبما ذكرت صحيفة “صنداي تايمز”.

وتتبع الباحثون 475 ألفًا من البريطانيين في منتصف العمر من عام 2006 إلى عام 2004، وحللوا نظامهم الغذائي والأمراض التي أصيبوا بها، ووجدوا أن حوالي 23 ألفًا أصبحوا من مرضى السرطان.

ولكن الدراسة لم تحدد بالضبط ما هو الرابط، وهل يمكن أن تعني أن اللحوم تحتوي على مادة مسرطنة أم لا، ويرى البعض أنه قد يكون الأمر متعلقا بالطريقة التي يتم بها طهي بعض الدجاج، على سبيل المثال عن طريق القلي أو غيره.

كانت دراسة سابقة، قد ربطت بين تناول اللحوم الحمراء وارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الأمعاء “القولون والمستقيم”.