للرجال والنساء.. مترو الرياض يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

كل الوطن – متابعات: أعلن مترو الرياض، عن توفُّر وظائف إدارية عديدة (للرجال والنساء) من حملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل ضمن ائتلاف «فلو».

وتشمل الفرص المتاحة، كلًا من ممثل/ ممثلة خدمة عملاء المحطات، ومشرف/ مشرفة محطة، ومشرف/ مشرفة خدمة ركاب، وذلك بشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصلًا على البكالوريوس أو الدبلوم كحدٍّ أدنى (لا يشترط تخصص محدَّد)، كما أنّه لا يشترط الخبرة.

والوثائق المطلوبة عند التقديم هي سيرة ذاتية محدثة، وأصل وصورة الهوية الوطنية، وصورة من مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس، والتقديم حضوريًّا من خلال اصطحاب هذه الوثائق إلى مركز زوار شبكة النقل العام لمدينة الرياض (شارع العروبة) يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وكذا الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.