تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن أبرز مخاطر نقص فيتامين “د” ومصادر الحصول عليه كل الوطن دراسة: فكر مرتين قبل تناول المشروبات الغازية كل الوطن لأول مرة.. دراسة كبرى تربط تناول لحم الدجاج بالسرطان كل الوطن بالصور.. وفاة شخصين إثر اندلاع حريق في “حراج المعيصم” بمكة كل الوطن “العجوة المدينية” تكتسح مبيعات مهرجان التمور (صور) كل الوطن قرقاش: ثقتنا في السعودية مطلقة كل الوطن إيقاف مالك سلاح استخدمه طفل وقتل مواطنا في حفل زفاف كل الوطن للرجال والنساء.. مترو الرياض يعلن عن وظائف إدارية شاغرة كل الوطن في مكة المكرمة : الدفاع المدني يخمد حريقاً في مستودع بحراج المعيصم كل الوطن د. خيرية السقاف : في الإنسان!!.
» » للرجال والنساء.. مترو الرياض يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

للرجال والنساء.. مترو الرياض يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 1:05 مساءً
للرجال والنساء.. مترو الرياض يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

كل الوطن – متابعات: أعلن مترو الرياض، عن توفُّر وظائف إدارية عديدة (للرجال والنساء) من حملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل ضمن ائتلاف «فلو».

وتشمل الفرص المتاحة، كلًا من ممثل/ ممثلة خدمة عملاء المحطات، ومشرف/ مشرفة محطة، ومشرف/ مشرفة خدمة ركاب، وذلك بشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصلًا على البكالوريوس أو الدبلوم كحدٍّ أدنى (لا يشترط تخصص محدَّد)، كما أنّه لا يشترط الخبرة.

والوثائق المطلوبة عند التقديم هي سيرة ذاتية محدثة، وأصل وصورة الهوية الوطنية، وصورة من مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس، والتقديم حضوريًّا من خلال اصطحاب هذه الوثائق إلى مركز زوار شبكة النقل العام لمدينة الرياض (شارع العروبة) يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وكذا الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

رابط مختصر
2019-09-09 2019-09-09
محلياتوظائف شاغرة
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن