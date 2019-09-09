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في مكة المكرمة : الدفاع المدني يخمد حريقاً في مستودع بحراج المعيصم

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 3:50 مساءً
في مكة المكرمة : الدفاع المدني يخمد حريقاً في مستودع بحراج المعيصم

كل الوطن- فريق التحرير: أخمدت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني في مكة المكرمة، اليوم الاثنين، حريقاً اندلع في مستودع بحراج المعيصم بالعاصمة المقدسة.

وأفاد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف بأنه في تمام الساعة السابعة والدقيقة الرابعة صباحاً، ‍ورد بلاغ عن وقوع حادث حريق في مستودع بحراج المعيصم وهو اشتعال النار في ورشة (منجرة) تقدر أبعادها بـ (20×10) متر مبنية بالطوب ومسقفة بالصاج تحتوي على مجموعه كبيرة من الأخشاب ومستودع مجاور لها يحتوي على أسرة ولوازم حج تمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون انتشاره للورش المجاورة.

وأضاف أنه نجم عن الحادث وفاة شخصان كانا متواجدين بداخل غرفة منشأة في الجزء الخلفي من الورشة تقدر أبعادها بـ (4×4)م عثر عليهما أثناء القيام بعملية البحث والتفتيش بعد إخماد الحالة. وأشار الرائد الشريف إلى أن فريق التحقيق في الإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.

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2019-09-09
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