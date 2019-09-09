إيقاف مالك سلاح استخدمه طفل وقتل مواطنا في حفل زفاف

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية باشرت مساء يوم الجمعة الموافق 1441/1/7 بلاغاً عن تعرض مواطن لطلق ناري أثناء حضوره حفل زفاف، ما نتج عنه وفاته، حيث جرى إيقاف مالك السلاح، الذي اتضح قيام شقيقه البالغ من العمر (9) سنوات بإطلاق النار منه، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من يخالفها، وما من شأنه إيذاء وتعريض الآخرين للخطر.

المصدر: عكاظ