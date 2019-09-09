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قرقاش: ثقتنا في السعودية مطلقة

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 2:30 مساءً
قرقاش: ثقتنا في السعودية مطلقة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الاثنين، أن الرسائل المشتركة من السعودية والإمارات بشأن تطورات اليمن، تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر صفحته الخاصة على “تويتر”، إن “مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات وثقتنا فيها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات”.

وكانت السعودية والإمارات رحبت أمس الأحد باستجابة “الحكومة اليمنية الشرعية” و”المجلس الانتقالي الجنوبي”، لدعوة الحوار التي أطلقتها المملكة في مدينة جدة، لحل الأزمة في الجنوب اليمني.

وشددت الدولتان في بيان لهما على، “ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام”​​​، وأن الدولتين عملتا بتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يسهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة”.

المصدر: “تويتر”

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