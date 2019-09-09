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وزير الطاقة: المملكة تعتزم إنتاج وتخصيب اليورانيوم.. وسنبدأ بمفاعلين

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 6:35 مساءً
وزير الطاقة: المملكة تعتزم إنتاج وتخصيب اليورانيوم.. وسنبدأ بمفاعلين

كل الوطن – الرياض: قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين، إن المملكة ماضية في مجال الطاقة النووية بحذر وستبدأ بمفاعلين من أجل برنامجها المزمع لإنتاج الكهرباء ، مؤكدًا أن المملكة ترغب في نهاية المطاف بإنتاج وتخصيب اليورانيوم.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان على هامش مؤتمر الطاقة العالمي المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن الفصل بين وزارة الطاقة وشركة أرامكو ضرورة، مشيرًا إلى أن الطرح للشركة سيكون في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر للطاقة بأبوظبي “نمضي فيه قدما بحذر… نقوم بتجربة مفاعلين نوويين”.

وشدد على أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات، كما أكد التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.

وأوضح الأمير عبدالعزيز أن “آفاق الاقتصاد العالمي ستتحسن فور تسوية الخلاف التجاري بين أميركا والصين، لا أعتقد أن الطلب العالمي تباطأ، ونحن لا ندير السوق وإنما نحقق التوازن، ويتعين على جميع المنتجين في أوبك الالتزام بأهداف الإنتاج بموجب اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده المنظمة”.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة لزيادة تخفيضات إنتاج النفط لدعم السوق، أجاب أنه سيكون خطأ من جانبي أن استبق باقي أعضاء أوبك.

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2019-09-09 2019-09-09
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