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محمد سيالة وزير خارجية “الوفاق” يبحث بالجامعة العربية مستجدات الأزمة الليبية

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 8:58 مساءً
محمد سيالة وزير خارجية “الوفاق” يبحث بالجامعة العربية مستجدات الأزمة الليبية

القاهرة/ وكالات : بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، الإثنين، بالجامعة العربية في القاهرة، الأوضاع الأمنية والسياسية في بلاده.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الذي تناول مسجدات الأوضاع في ليبيا، وفق بيان للجامعة.

وبحث الجانبان سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة التي تمر بها ليبيا، و”تشجيع الأشقاء الليبيين” على العودة إلى مسار التسوية السياسية الشاملة للوضع في البلاد.

ويأتي الاجتماع قبل يوم من انطلاق أعمال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث قضايا بينها الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية.

وتشن قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ما تسبب بسقوط أكثر من 1000 قتيل وتشريد ما يزيد عن 100 ألف شخص، بحسب الحكومة.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.

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2019-09-09
عربي ودولي
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