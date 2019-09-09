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وزير خارجة عمان يبحث في جنيف التهديدات التي تواجه المنطقة

ناقش اللقاء "قضايا المنطقة والفرص المتاحة لتنسيق الجهود للتصدي للتهديدات التي تواجه الإقليم والمنطقة العربية".

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 9:03 مساءً
وزير خارجة عمان يبحث في جنيف التهديدات التي تواجه المنطقة

مسقط/ وكالات : بحث وزير خارجية عُمان، يوسف بن علوي، الإثنين، مع نظيرته السويسرية، باسكال بلادسويل، التهديدات التي تواجه الإقليم والمنطقة العربية.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، فإن “بن علوي التقى وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية خلال زيارة رسمية إلى جنيف غير محددة المدة”.

وتناول اللقاء “طرح آليات لاحتواء الأزمات وفق قواعد القانون والمرجعيات الدولية الكفيلة بضمان أمن واستقرار المنطقة”.

كما ناقشا “قضايا المنطقة والفرص المتاحة لتنسيق الجهود المشتركة للتصدي للتهديدات التي تواجه الإقليم والمنطقة العربية”.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.

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2019-09-09 2019-09-09
عربي ودولي
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